高校生が自転車のルールを学ぶ交通安全教室が山形県高畠町の自動車学校で開かれ、高校生が自転車の危険な走行をドライバー目線で確認しました。 【写真を見る】自転車の危険な走行をドライバー目線で確認！ 高校生が自転車のルールを学ぶ交通安全教室今年度から自転車の青切符制度導入（山形） これは今年高校生１年生になった生徒に自転車の安全運転に対する意識を高めてもらおうと県南自動車学