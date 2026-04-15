聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第28弾は「コンパクト」だ。――◆――◆――チーム全体の選手間の距離を適切に保ち、攻守で組織的に連動しやすい状態を作ることを意味する。一般的には守備の文脈で使われることが多いが、実際には攻撃面にも深く関わるワードだ。守備におけるコンパクトは、最終ラインから前線までの縦の距離、そしてサイドからサイドまでの横