発足から5年で国内トップリーグへの参入を決めたフラーゴラッド。地域密着を掲げ、多くのファンに愛される存在となったチームの軌跡を振り返ります。（小園康夫代表）「フラーゴラッド鹿児島、男子バ レーボールチームを発足しました」2021年4月。フラーゴラッド鹿児島は県内初のプロバレーボールチームとして産声を上げました。（川畑俊輔GM）「子どもた