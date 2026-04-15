山本は8回途中を1失点としっかり試合を作った(C)Getty Imagesドジャース・山本由伸は現地4月14日に行われた本拠地のメッツ戦に先発。7回3分の2を投げ1被弾を含む4安打1失点、7奪三振の力投。勝敗はつかなかった。【動画】山本由伸の安定感あふれるピッチングシーン初回先頭のフランシスコ・リンドアに先頭打者アーチを許したが、後続を断ち初回を乗り切ると波に乗る。2回は先頭のフランシスコ・アルバレスをスプリットで右飛