タレントとして活躍するテリー伊藤さんがパーソナリティーを務める、MROラジオの新番組が4月からスタートしました。東京との二拠点生活を決断するほど、金沢をこよなく愛するテリーさんの新生活に密着しました。テリー伊藤さん「本当に風情があっていいですよね いやなんか本当に（金沢には）いい方が多い」年に2回は訪れるというほど金沢好きを公言するテリー伊藤さん。テリー伊藤さん「以前から探していたがここをやっと見つけま