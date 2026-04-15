ボートレース戸田の「G3サントリー杯」は予選2日間を終えた。2日目、ベテラン勢の中で機敏な走りを披露したのが堤昇（56＝静岡）だ。初日は2、5着とした堤。2日目は1号艇の2R1走だった。インからコンマ04のトップスタートを決めると、ブン回ってきた吉田翔悟を巧みにけん制して先マイ。そのまま押し切って今節初勝利を挙げた。レース後は「戸田のインは難しい。早仕掛けだったけど、逃げられて良かった」と溜飲（りゅういん