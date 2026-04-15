バレーボールのSVリーグは15日、都内で会見し、大同生命保険と2026―27年シーズンから創設される下部リーグ「SVリーググロース」のタイトルパートナー契約を締結したと発表した。24―25年シーズンからタイトルパートナーとして参画しているSVリーグと同じ30年までの契約。ヴィアティン三重でバイスディレクターを務める元女子日本代表の宮下遥さんが登壇し「SVリーグが始まり約2シーズンが経とうとしている。かなりの盛り上