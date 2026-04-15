神奈川、静岡県警などの合同捜査本部は15日、他人の楽天IDとパスワードなどを表示させる不正ツールを作って提供したとして、不正アクセス禁止法違反ほう助などの疑いで、東京都練馬区の無職男（19）を逮捕した。神奈川県警によると、男は秘匿性の高い通信アプリでツールを公開していた。このツールから得た個人情報で物品を購入したとして、詐欺容疑などで神奈川県藤沢市の無職横川響容疑者（22）ら男3人も逮捕。横川容疑者が