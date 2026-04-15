１５日の巨人―阪神戦（甲子園）は雨天のため、中止。巨人ナインは室内練習場でトレーニングを行った。練習場では、阿部慎之助監督（４７）自ら２人の悩める選手へアドバイスを送る場面も見られた。１人目は新外国人のダルベック。長打力を期待されて加入したが、ここまで打率１割８分８厘、本塁打２本と低迷。阿部監督は「（不振の原因は）打ち方じゃないよ、待ち方じゃない？って話。打ち方は悪くないと思うから」と助言し