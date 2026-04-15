バレーボールＳＶリーグの第１０回理事会が東京都内で開かれ、２部相当のＶリーグに所属する北海道イエロースターズが来季からＳＶリーグに昇格することが決定。チーム親会社の武ダＧＥＡＤ・武田幹郎社長は、２０３２年までに建設を予定している新アリーナについて言及した。現在は、札幌市の北ガスアリーナ札幌４６を本拠地としているイエロースターズ。２０３２年までに総工費約４００億円をかけて収容人数１万人規模のアリ