アーケードカードゲーム『機動戦士ガンダム アーセナルベース』の公式Xにてシークレットカードが公開された。『機動戦士ガンダムSEED』よりシークレットカード「ラウ・ル・クルーゼ」が初公開となり、絵柄がネット上で驚きの声があがっている。【画像】素顔はっきり！仮面外したクルーゼ隊長公開された『ガンダムSEED』カード『機動戦士ガンダム アーセナルベース BOOSTER PACK[機動戦士ガンダムSEEDシリーズ Vol.3]』が、16