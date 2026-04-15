巨人は甲子園での阪神戦が中止となり、室内練習場で全体練習を行い、阿部慎之助監督（47）も精力的に動いた。3戦連続無安打で打率・188と低迷する右の新外国人・ダルベックに助言を送り「（不調は）打ち方じゃないよ、待ち方じゃない？という話を（した）。打ち方は別に悪くないと思うので。彼が打ったらもっと打線が機能するだろうし」と明かし、復調を期待した。さらに、主に1番を任せる浦田には、打撃投手を務めてボール