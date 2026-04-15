◇セ・リーグ広島―中日（2026年4月15日バンテリンD）広島・大盛穂外野手（29）がビッグプレーでピンチを救った。1―0の5回2死二塁での中堅守備だ。福永の左中間寄りの飛球をダイビングキャッチ。外野に落ちていれば、同点という状況だったが、好守で好投を続ける栗林を盛り立てた。大盛は昨年6月29日の同舞台でも、2点リードの8回1死二、三塁から岡林が放った左中間への飛球をダイビングキャッチ。好守で勝利に貢献し