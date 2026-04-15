吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」などのECモール店舗で「母の日ギフト」を提案している。有田焼の「吉野家感謝丼」が付いたセットなどを、5月15日まで販売する。【画像多数】吉野家の「母の日ギフト」特製どんぶり柄箱、ラッピング、サンクスカードも母の日は5月10日。吉野家は「今年の母の日は、忙しい毎日にも役立つ吉野家のギフトでお祝いされるのはいかがでしょうか」と呼びかける。「吉野家感謝丼」を含むセットは