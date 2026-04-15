大阪国税局は１５日、課税第１部に勤務する２０歳代の職員が、警察になりすました人物からの電話にだまされ、全国１１国税局・国税事務所が扱う個人や法人計２５９件分の電話番号や納税情報などの個人情報を漏えいしたと発表した。同国税局は、関係者に謝罪と二次被害防止の注意喚起を行い、警察に被害届を提出した。１５日時点で二次被害は確認されていないという。発表によると、漏えいした情報は、個人や個人事業主１７９人