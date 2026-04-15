テレビ朝日が運営する動画サイト「テレ朝動画」で配信されている、ももいろクローバーZの冠番組「ももクロChan」の公式Xが15日に更新され、番組終了を発表した。Xで「番組を応援してくださった皆様へ」とつづり、文書を投稿。「『ももクロChan』視聴者の皆様テレ朝動画logirlで配信しております『ももクロChan』は、4月24日(金)の配信をもって終了することとなりました」と配信を終了することを発表した。「2010年の番組開