皇族数の確保のあり方を議論する与野党の代表者らによる協議が15日、およそ1年ぶりに開催されました。森衆院議長「私からは今国会中に皇室典範改正案の成立までこぎつけたいと」15日の協議では、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」と「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎える案」の2つの案について、与野党13の党と会派が意見を表明しました。自民党は2つの案に賛同しつつ、旧宮家の男系男子を養子に迎える案を「第1優先」としまし