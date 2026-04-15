資源エネルギー庁は15日、都道府県別のレギュラーガソリン価格を発表（4月13日時点）。全国平均では、167.5円となっていて、前回調査（4月6日時点）の167.4円から0.1円上がりました。 【写真を見る】全国のガソリン価格 最安値は160.1円 最高値は178.1円 都道府県別のランキング あなたの街はいくら？ 都道府県別のガソリン価格をランキング（高い順）で掲載しています。 最高値は「178.1円」 1位 長崎 178.12位