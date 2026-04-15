15日夕方、横手市前郷の河川敷にクマが2頭いるのが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと15日午後4時20分ごろ横手市前郷字諸子沢で、横手川の河川敷にいるクマ2頭を通りかかった横手市の70代の女性が目撃しました。クマの体長はそれぞれ約60センチだったということです。最も近い民家までは約100メートルです。警察は関係機関に連絡するとともに、パトカーで現場付近を警戒し住