原油価格高騰で、生活の足に影響が出ていますが、ガソリン価格はどうなっているのか？店頭価格は落ち着いていますが、これはあくまでも政府補助金の恩恵です。 【写真を見る】原油高騰続く… ガソリン価格の補助金いつまで？ ランキングで見る安い都道府県は？【大石邦彦解説】 では、最新のレギュラーガソリンの価格の推移を、ここ数年単位で見てみます。補助金ありの価格では170円台で落ち着いていますが、最新で言えば