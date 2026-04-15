気になるガソリンの話題です。 【写真を見る】なぜ？県内レギュラーガソリン価格が4週ぶりの値上げ値上がりの理由と今後を取材（山形） こちらは県内レギュラーガソリンの価格の推移を表したグラフです。先月、政府の補助金が出されるようになってから３週連続の値下がりとなっていましたが、県内最新の価格は１７２円２０銭となり、値上がりに転じました。 値上がりの理由と今後を取材しました。 資源エネル