身近な移動手段として利用が広がりそうです。冬の間休止していた電動キックボードなどのシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」が、規模を拡大し、札幌市内で４月１５日から再開しました。（山本記者）「ことしもこの季節がやってきました。きょうからＬＵＵＰが始まります」身近な移動手段として広がる電動キックボード。札幌市内で１５日から再開したシェアリングサービス「ＬＵＵＰ」です。（道警交通企画課