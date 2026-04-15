中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰で、県内でもさまざまな影響が出ています。家の塗装などを手がける会社に現状を聞きました。■ゼンヤ木原 全弥 社長「こちらのほうに在庫で残っているのが、この塗料用シンナー。今ちょうど不足しているところですね。」広島市中区の「ゼンヤ」。建物の塗装や防水工事といった事業を幅広く手掛けています。塗装工事に欠かせないのが、原油由来の「ナフサ」を原材料とする「シンナ&#