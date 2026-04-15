鹿児島の偉人・西郷隆盛は2027年度、生誕200年と没後150年の節目を迎えます。鹿児島市は、2027年度にかけてさまざまなプロジェクトを企画していて、15日、初めての協議会が開かれました。15日に開かれた協議会には、鹿児島市の下鶴市長や県観光連盟、特産品協会などの関係者らが出席しました。プロジェクトのテーマは「愛にいこう、かごしま。」。「西郷まちなか博覧会」と題し、西郷隆盛をはじめとする市内の歴史や文