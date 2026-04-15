公益財団法人日本ゴルフ協会（JGA）日本ゴルフ殿堂本部は15日、2026年度の「貢献部門」と「プレーヤー部門」の2部門の顕彰者を発表した。【貴重写真】尾崎将司さんとタイガー・ウッズの共演「プレーヤー部門」は、昨年12月23日にS状結腸ガンのため78歳で亡くなった尾崎将司さんが選ばれた。1964年春、徳島海南高校のエースとして選抜高校野球大会を制し、翌年、プロ野球・西鉄ライオンズに入団。実働3年で退団してプロゴルファーを