◇プロ野球 パ・リーグ ロッテ−日本ハム(15日、ZOZOマリン)日本ハムのレフト、水谷瞬選手が好守備を披露しました。日本ハムは初回、先発の加藤貴之投手が1点を先制されますが、ノーアウト2塁の場面で寺地隆成選手をセカンドゴロに打ち取ります。このとき、寺地選手の折れたバットが球審に当たり、球審が痛みを訴えたため、試合は一時中断となりました。球審が交代となり約10分後、試合は1アウト3塁から再開されます。イニング途中