アメリカのIT大手・オラクルは、日本のAIやクラウド分野でおよそ1兆2000億円の巨額な投資を発表しました。オラクルマイク・シシリアCEO「日本におけるクラウドおよびAI分野に80億ドル（約1.2兆円）の投資を行うことを発表でき、嬉しく思います」高市総理「AI、クラウドなどへの投資を通じて、我が国の安全で強靱なデジタルインフラを作っていくこと、大いに歓迎したいと思っております」オラクルは日本で、富士通やソフトバンク