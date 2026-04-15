イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、全国に6カ所、埋めたとしている埋蔵金のうち、1カ所は山梨県であることを公表した。自身が稼いだ巨額の金や、贈り物の貴金属類を埋蔵したと公表している。「3回生きて、死んで、生きて、生きて…それをやって遊んで、仕事をしないでいいくらいは入れたつもり」。