ロシアのラブロフ外相（左から2人目）と会談する中国の習近平国家主席（右）＝15日、北京の人民大会堂（共同）【北京、モスクワ共同】中国の習近平国家主席は15日、北京でロシアのラブロフ外相と会談し、関係強化を進めることで一致した。習氏は米国第一を掲げるトランプ米政権を念頭に多国間主義の重要性を訴え、中ロが「国際秩序を公正で合理的な方向に発展させるべきだ」と主張した。中国外務省が発表した。ロシア紙ベドモ