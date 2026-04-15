安定的な皇位継承や皇族数の確保策について話し合う与野党各党の全体会議がおよそ1年ぶりにおこなわれ、森衆院議長は、いまの国会中に皇室典範の改正にこぎつけたいとの考えを示しました。きょう午後3時から衆議院の議長公邸でおこなわれた会議では、皇族数の確保策をめぐり政府の有識者会議がまとめた▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えるという2つの案について、各党がそれぞ