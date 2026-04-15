「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）折れたバットが右手に直撃するアクシデントで途中交代した球審の深谷篤審判員に、ＳＮＳでは同情の声が相次いだ。深谷審判員は、球審を務めた３日の西武−楽天戦（ベルーナドーム）でも四回にファウルがワンバウンドして左手に当たって途中交代していた。この試合では左手にテーピングが巻かれていたが、今度は逆の右手が不幸に襲われた。ＳＮＳでは「深谷さんさ