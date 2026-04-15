【ソウル＝仲川高志】国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長は１５日、訪問先のソウルで記者会見し、北朝鮮の核兵器製造能力の増大について「かなり深刻だ」との認識を示した。グロッシ氏は、北朝鮮北西部・寧辺（ヨンビョン）の５メガ・ワット級原子炉、再処理施設、軽水炉などの稼働をＩＡＥＡとして確認したとし、「核弾頭を数十個生産できるほど、核兵器生産能力が大きく増大した」と強調した。北朝