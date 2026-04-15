ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」は5日目を終えた。準優10R、インの山田祐也（36＝徳島）が逃げて優出一番乗り。手にしている68号機は間違いなく上位に仕上がっている。びわこでのSGオーシャンカップ（7月28日〜8月2日）の選考期間は今月末まで。現在、ボーダー付近にいて「意識して来ていました。優勝戦で完走すれば確定ですかね？気持ちを切り替えて優勝を目指したい」と士気を高めた。