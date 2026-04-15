「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）広島が相手の失策に乗じて先制点を奪った。二回２死一塁で中村奨の打球は投手右へのボテボテのゴロ。処理した中日・マラーが一塁送球がそれてファウルゾーンを転々。その間に二塁から坂倉が生還し、広島が１点を先制した。中村奨の投前内野安打とミラーの失策が記録された。