丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は4月15日より、春の味覚“菜の花”を使用した「菜の花の親子丼」と「冷やし菜の花のおうどん」を販売している。なか卯「菜の花の親子丼」「菜の花の親子丼」は、なか卯自慢のふわとろの親子丼に、菜の花のからし和えをあわせた商品。最後まで菜の花の味わいを楽しむことができるよう、菜の花の量は2024年販売時比の約1.5倍に増量。より春の味覚を堪能できる一杯に仕上げられている。価格は、ごはん