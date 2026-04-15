Blackmagic Designは4月14日、映像編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」に対して最新バージョンとなる「DaVinci Resolve 21」の公開を予告した。すでにパブリックベータとして公開されており、必要事項の入力でダウンロードできるようになっている。「DaVinci Resolve 21」が動画だけではなく写真も編集可能に。RAW編集に高度なローカルAI機能を無料でも利用できる動画編集ソフト「DaVinci Resolve」に最新バージョンが公開された