アイドルグループ・SixTONESの京本大我が、WOWOWで独占生中継・配信される「第79回トニー賞授賞式」(6月8日 ※日本時間)のスペシャル・サポーターとして、今年も番組を盛り上げる。京本がトニー賞の魅力を紹介する関連番組『京本大我 ハロー・トニー！ 2026』の放送も決まった。(左から)京本大我、チェ・ウヒョク同番組は今年で3年目。今回は、昨年のトニー賞でミュージカル作品賞を受賞した『メイビー、ハッピーエンディング』を