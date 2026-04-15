仮⾯ライダー⽣誕 55 周年記念作、映画『アギトー超能⼒戦争ー』が4⽉29⽇より全国公開される。4月15日には、15秒最新CM映像「魂の真価篇」の解禁と、4月25日にTOKYO MXにて映画『アギト―超能力戦争―』公開記念スペシャル特番の放送が決定したことが発表された。○＜G7＞最新機能、そしてアギトの変身音は…本CMでは、「超能力がはびこる世界。“超能力(チカラ)”を持たない一人の男が、人類の脅