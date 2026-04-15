ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、今注目を集めている6人組アイドルグループ「Maison de Queen（メゾン ド クイーン）のメジャーデビュー発表をピックアップ。 Maison de Queen ◆国内外を席巻する新進気鋭の6人組 ライブアイドル界隈において、これほどまでのスピード感で階段を駆け上がったグループがかつていただろうか。6人組アイドルグループ「Maison de Queen（メゾン ド