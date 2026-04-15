ドル指数は小幅反発＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に反発している。東京朝方の９８．０５４を安値に、その後は前日終値９８．１２４を挟んだ揉み合いが続いた。しかし、ロンドン序盤には９８．２３７まで上昇した。 米ワシントン・ポストが「米国、中東に数千人の兵士を追加派遣」「トランプ大統領はあらゆる選択肢を検討」とのホワイトハウスからの情報を報じたことがドル買い反応につながった。 ドルインデックス＝