秋田朝日放送 大潟村の桜と菜の花ロードも花の見頃を迎えています。 およそ４０００本のサクラと菜の花が１１キロに渡って咲き誇る大潟村の桜と菜の花ロード。村によりますと、サクラは15日朝の段階で七分咲き。去年よりも１週間程度早く開花し、一気に花が開いたということです。見頃は来週の中ごろまで続く見込みで、1日からは桜と菜の花まつりが開かれます。