１３日の名古屋９Ｒで馬場入場の際、落馬負傷した木之前葵騎手＝名古屋・榎屋充厩舎＝は、１６日に行われる笠松競馬で騎乗可であることが１５日、分かった。負傷当日は以降のレースが乗り替わりとなったが、軽傷で負傷翌日に調教で乗っており、レースでも問題なく騎乗できる。笠松３Ｒ・Ｃ３組（ダート１４００メートル）ではフェリアフローレス（牝４歳、名古屋・榎屋充厩舎、父ミッキーアイル）、４Ｒ・Ｂ７組（ダート１４０