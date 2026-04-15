◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）＝雨天中止＝巨人は１５日、甲子園での阪神戦が雨天中止になり、室内練習場で練習を行った。浦田俊輔内野手は阿部監督から打撃指導を受け「打ち方もそうですけど、（今まで）めちゃめちゃ足を上げて打つ感じだったので、もっとシンプルにティーを打つのと同じ感じで打つように指導をいただいた」と明かし「足を上げないことで目線がブレにくくなるので、自分としてはミスショ