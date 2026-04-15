京都府南丹市の山林で遺体が見つかった事件で府警は１５日、亡くなった安達結希（ゆき）さんの自宅を家宅捜索した。ベリーベスト法律事務所所属で、刑事事件に詳しい齊田貴士弁護士は「府警は１３日、山林で遺体を発見した。発見された経緯、状況や司法解剖をした結果から、府警は事件性があり、少なくとも土地勘のある何者かによって遺棄された可能性があるとみている」と指摘する。現段階で結希さんの詳しい足取りも分かって