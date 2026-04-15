千葉地方検察庁のトップである検事正に安藤浄人氏が就任し、「県民に頼りがいのある検察を目指す」と抱負を語りました。安藤浄人氏は、1991年に司法試験に合格後、札幌地検検事正や東京地検交通部長、公安部長など歴任し、15日、千葉地検検事正に就任しました。会見で、安藤氏は「一つ一つの事件の真相解明に真摯に取り組み、起訴すべき事件を起訴し、適切な公判立証を行い、適切な量刑の有罪判決を獲得するという地道なことを重ね