中国外務省は沖縄県にある自衛隊・与那国駐屯地へのミサイル配備計画をめぐり、「非常に懸念している」と表明しました。陸上自衛隊・与那国駐屯地への中距離地対空ミサイル配備計画について、与那国町の上地町長は13日、容認する意向を小泉防衛大臣に伝えました。これについて中国外務省の報道官は15日午後の会見で「非常に懸念している」と表明し、次のように述べました。中国外務省報道官：日本は防衛・反撃を理由に、中国に隣接