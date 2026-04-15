IAEA（国際原子力機関）のグロッシ事務局長は、北朝鮮の核兵器の生産能力について「数十発規模の核弾頭を生産できる可能性がある」との認識を示しました。韓国を訪問中のIAEAのグロッシ事務局長は15日、ソウル市内で会見し、北朝鮮の核開発について「寧辺だけでなく周辺施設でも活動が拡大している」などと指摘しました。そのうえで、寧辺で建設が確認された新たな施設について、既存のウラン濃縮施設と類似しているとしたうえで、
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