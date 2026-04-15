推しを応援する新しい方法を提供する「推し宙（おしそら）プロジェクト」は2026年4月11日、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟を舞台にした宇宙ミッション「推し宙スペースライブ」の生配信日時を発表しました。推し宙スペースライブに参加したVTuberのアイテムは、2025年10月26日に日本の新型ロケット「H3ロケット7号機」に搭載された新型宇宙ステーション補給機「HTV-X1号機」によって、種子島宇宙センターから打ち上げ