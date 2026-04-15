アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2026年4月11日に「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたNorthrop Grumman（ノースロップ・グラマン）の「Cygnus（シグナス）」補給船は予定通りの軌道に投入されたことを、SpaceXとNASA（アメリカ航空宇宙局）が公式サイトやSNSにて報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（NG-24）ロケット：Falcon 9 Bl