左からドイツの「ハンブルクさくらの女王」のデニースさん、「フィンランドさくらプリンセス」のアホラさんと面会する高市首相。右端は日本さくらの女王の清水悠華さん＝15日午後、首相官邸高市早苗首相は15日、ドイツの「ハンブルクさくらの女王」のデニースさん、「フィンランドさくらプリンセス」のアホラさんと官邸で面会した。「日本との交流、親善の力になってくれることを感謝する。活躍してほしい」と激励した。日本さく